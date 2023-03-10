Женщин КНДР призвали больше рожать для «повышения военной мощи»

Во время поздравления жительниц Северной Кореи с Международным женским днём некоторые местные чиновники призвали тех рожать больше детей, чтобы увеличить военную мощь страны. Об этом сообщает UCA News со ссылкой на источники в нескольких провинциях страны.

«Была проведена лекция об активной поддержке Народной армии, в которой говорилось, что иметь много детей и отправлять их в Народную армию – это величайший патриотизм», – рассказал один из источников.

Источник в другой провинции КНДР рассказал, что лекторы приводили в пример семьи, которые отправляли в армию до восьмерых детей. Матери из таких семей были выделены как пример истинного патриотизма, так как они «ставили потребности страны выше, чем потребности семьи». А тех женщин, которые отдали в армию наибольшее число детей, «удостоили чести отправиться в Пхеньян» в качестве почётных гостей на военные мероприятия.