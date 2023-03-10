Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Фото: ТАСС ТАСС

"Дорогой друг, приглашаю вас посетить в удобное время Беларусь, где вы вновь сможете ощутить теплое гостеприимство и радушие нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности, а также заверения в моем самом высоком уважении", - говорится в поздравлении китайскому лидеру по случаю переизбрания на высший пост.

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за личное внимание, которое он уделяет укреплению партнерства с Белоруссией.

"Подтверждаю готовность прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений Минска и Пекина", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский лидер и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.