В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
34 минуты назад

Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора»

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбата 67-й отдельной механизированной бригады армии страны Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, который погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора»
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Уточняется, что на похоронах также присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая ранее прибыла в Киев. Зеленский передал матери Коцюбайло награду «Крест боевых заслуг», которую военный получил посмертно, уточнило издание.

Австрийский военный эксперт предсказал скорое падение Бахмута

О смерти одного из лидеров «Правого сектора» стало известно 7 марта. Украинский президент назвал его одним из «самых молодых героев» страны. 1 декабря 2021 года Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины и медалью «Золотая звезда».

В мире,Валерий Залужный,Дмитрий Коцюбайло,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Правый сектор,
69
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий