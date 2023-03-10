Президент Украины Владимир Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбата 67-й отдельной механизированной бригады армии страны Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, который погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Уточняется, что на похоронах также присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая ранее прибыла в Киев. Зеленский передал матери Коцюбайло награду «Крест боевых заслуг», которую военный получил посмертно, уточнило издание.