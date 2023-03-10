В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
41 минуту назад

МИД Приднестровья обратился к ООН после предотвращения теракта

Елена Прошина

МИД непризнанной республики Приднестровье направил в СБ ООН письмо с просьбой инициировать обсуждение предотвращенного теракта в Тирасполе. Об этом пишет Sputnik.

МИД Приднестровья обратился к ООН после предотвращения теракта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил в пресс-службе МИД ПМР, обращения также направлены посольству Украины и посредникам переговорного процесса. В частности, в письме для украинской стороны было затребовано содействие для получения ответов из соответствующих органов на Украине.

От ООН приднестровская сторона потребовала обсуждение вопроса на площадке организации с тем, чтобы снизить напряженность в регионе. Участникам формата «5+2» предложено выступить с осуждающей реакцией, а также обеспечить все необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Приднестровье готовит обращение к Киеву, в котором попросит предоставить всю необходимую информацию об инциденте. Он подчеркнул, что готовился мощный теракт с покушением на главу непризнанной республики и других должностных лиц. По его словам, уже установлены и задержаны подозреваемые и исполнители.

В мире,Виталий Игнатьев,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий