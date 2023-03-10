МИД Приднестровья обратился к ООН после предотвращения теракта

МИД непризнанной республики Приднестровье направил в СБ ООН письмо с просьбой инициировать обсуждение предотвращенного теракта в Тирасполе. Об этом пишет Sputnik.
Как уточнил в пресс-службе МИД ПМР, обращения также направлены посольству Украины и посредникам переговорного процесса. В частности, в письме для украинской стороны было затребовано содействие для получения ответов из соответствующих органов на Украине.
От ООН приднестровская сторона потребовала обсуждение вопроса на площадке организации с тем, чтобы снизить напряженность в регионе. Участникам формата «5+2» предложено выступить с осуждающей реакцией, а также обеспечить все необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность.
Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Приднестровье готовит обращение к Киеву, в котором попросит предоставить всю необходимую информацию об инциденте. Он подчеркнул, что готовился мощный теракт с покушением на главу непризнанной республики и других должностных лиц. По его словам, уже установлены и задержаны подозреваемые и исполнители.