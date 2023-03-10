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30 минут назад

Эрдоган подписал указ о подготовке к проведению 14 мая выборов президента и парламента

ТАССиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу распорядился начать подготовку к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти 14 мая. Соответствующий указ он подписал в президентском дворце. Процедуру подписания в прямом эфире транслируют местные телеканалы.

Эрдоган определил дату всеобщих выборов в Турции
Фото: ТАССТАСС

"Я подписал указ о проведении 14 мая выборов президента и парламента. С момента публикации 11 марта этого решения в официальной газете начнется процесс подготовки к голосованию", - сказал он.

Президент пояснил, что "с момента публикации указа Центризбирком Турции приступит к выработке двухмесячного календаря выборов". Он также напомнил, что изначально выборы были запланированы на 18 июня, но, "пользуясь полномочиями, данными 116-й статьей конституции, он перенес голосование на 14 мая".

В мире,Реджеп Эрдоган,ЦИК России,
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