В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии в пятницу сообщило о первом в стране случае смерти в результате заражения вирусом гриппа группы А (H3N2).

87-летний пациент умер 1 марта в штате Карнатака на юге страны. Проведенные анализы показали, что его смерть была вызвана вирусом H3N2, цитирует заявление ведомства агентство PTI.

По распоряжению Минздрава, в Карнатаке введен усиленный режим выявления пациентов с признаками инфицирования H3N2 и принимаются меры для борьбы с эпидемией.