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27 минут назад

В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2

ТАСС

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии в пятницу сообщило о первом в стране случае смерти в результате заражения вирусом гриппа группы А (H3N2).

В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

87-летний пациент умер 1 марта в штате Карнатака на юге страны. Проведенные анализы показали, что его смерть была вызвана вирусом H3N2, цитирует заявление ведомства агентство PTI.

По распоряжению Минздрава, в Карнатаке введен усиленный режим выявления пациентов с признаками инфицирования H3N2 и принимаются меры для борьбы с эпидемией.

Вирус А (H3N2) получил название гонконгского гриппа из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 гг. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Тогда вирус стал причиной гибели одного миллиона человек, в основном людей пожилого возраста.

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