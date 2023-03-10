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43 минуты назад

Макрон по-грузински отреагировал на отмену законопроекта об иноагентах в Грузии

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил удовлетворение тому, что в Грузии отменили законопроект об иноагентах. По этому случаю свое сообщение в соцсети он написал на грузинском языке. Об этом сообщает Sputnik.

Макрон написал пост на грузинском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Приверженность грузин демократическим ценностям, открытости прессы и свободе объединения слышна в Европе. Встав на сторону ЕС, Грузия знает, что всегда может рассчитывать на дружбу Франции», - написал французский лидер.

Напомним, ранее на фоне беспорядков в Тбилиси парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах.

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Оппозиционные силы несколько дней проводили акции в столице, считая, что новый закон станет препятствием для евроинтеграции Грузии. Митинги проходили с флагами ЕС и Украины, а участники выкрикивали русофобские и проукраинские лозунги.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
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