Макрон написал пост на грузинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил удовлетворение тому, что в Грузии отменили законопроект об иноагентах. По этому случаю свое сообщение в соцсети он написал на грузинском языке. Об этом сообщает Sputnik.
«Приверженность грузин демократическим ценностям, открытости прессы и свободе объединения слышна в Европе. Встав на сторону ЕС, Грузия знает, что всегда может рассчитывать на дружбу Франции», - написал французский лидер.
Напомним, ранее на фоне беспорядков в Тбилиси парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах.
Оппозиционные силы несколько дней проводили акции в столице, считая, что новый закон станет препятствием для евроинтеграции Грузии. Митинги проходили с флагами ЕС и Украины, а участники выкрикивали русофобские и проукраинские лозунги.