Арестович сравнил Украину с Израилем

Украина сейчас проходит тот этап, который когда-то проходил Израиль , заявил экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в Telegram . По его мнению, Киеву следует учесть израильский опыт в подготовке к вооруженным конфликтам.

«Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израиля, если мы хотим выжить и развиваться, — это то, что полагаться нужно только на себя», — написал Арестович .

Он также отметил, что Киев должен стремиться не зависть от политической конъюнктуру в странах, которые его поддерживает, а все расчеты должен строить из формулы «мы одни и нам никто не поможет».