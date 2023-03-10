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45 минут назад

Карл III передал титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду

Вечерняя Москваиещё 4

Король Великобритании Карл III наградил своего брата принца Эдварда титулом герцога Эдинбургского, последним носителем которого был муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Карл III передал титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду
Фото:  twitter/ClarenceHouse twitter/ClarenceHouse

— Его Величество король был рад предоставить титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфарскому, по случаю 59-го дня рождения Его Королевского Высочества, — говорится в сообщении.

Принц Эдвард будет пожизненно обладать новым титулом, который за всю историю британской монархии создавался всего четыре раза, отмечается на сайте Букингемского дворца.

По информации Daily Mail, Букингемский дворец планирует официально называть супругу короля Великобритании Карла III Камиллу королевой, а не королевой-консортом.

Коронация Карла III состоится 6 мая. На нее, по данным СМИ, приглашены принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Организаторы мероприятия хотят убедиться, что коронация пройдет настолько гладко, насколько возможно, «без какой-либо драмы».

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