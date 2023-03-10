Гросси назначили главой МАГАТЭ на второй срок

Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь назначен Рафаэль Гросси, сообщил в Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Совет управляющих МАГАТЭ избрал господина Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на второй срок», — написал дипломат.
Полномочия руководителя ведомства продлены до 2 декабря 2027 года.
Гросси был назначен главой МАГАТЭ в октябре 2019 года. Бывший генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в июле 2019-го, он возглавлял агентство с 2009 года.
В сентябре 2022-го миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре, власти которого неоднократно жаловались на обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины. По итогам поездки миссия опубликовала доклад, в котором, однако, не было указано, с какой стороны велся обстрел станции. По словам Михаила Ульянова, это стало «самой слабой и проблемной» частью документа.