Гросси назначили главой МАГАТЭ на второй срок

Гросси был назначен главой МАГАТЭ в октябре 2019 года. Бывший генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в июле 2019-го, он возглавлял агентство с 2009 года.

В сентябре 2022-го миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре, власти которого неоднократно жаловались на обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины. По итогам поездки миссия опубликовала доклад, в котором, однако, не было указано, с какой стороны велся обстрел станции. По словам Михаила Ульянова, это стало «самой слабой и проблемной» частью документа.