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29 минут назад

Гросси назначили главой МАГАТЭ на второй срок

Газета.Ruиещё 2

Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь назначен Рафаэль Гросси, сообщил в Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Гросси назначили главой МАГАТЭ на второй срок
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Совет управляющих МАГАТЭ избрал господина Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на второй срок», — написал дипломат.

Полномочия руководителя ведомства продлены до 2 декабря 2027 года.

Гросси был назначен главой МАГАТЭ в октябре 2019 года. Бывший генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в июле 2019-го, он возглавлял агентство с 2009 года.

В сентябре 2022-го миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре, власти которого неоднократно жаловались на обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины. По итогам поездки миссия опубликовала доклад, в котором, однако, не было указано, с какой стороны велся обстрел станции. По словам Михаила Ульянова, это стало «самой слабой и проблемной» частью документа.

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