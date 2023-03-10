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59 минут назад

Оппозиция начала пикетировать здание МВД Молдавии

Lenta.ru

Сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» начали пикет у зданий министерства внутренних дел (МВД) Молдавии и Апелляционной палаты республики, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Оппозиция начала пикетировать здание МВД Молдавии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии "Шор"... В воскресенье в Кишиневе пройдет массовая мирная акция», — сообщили в «Шор».

Накануне в Молдавии начались обыски по делу об организации массовых беспорядков. Обыски происходят накануне акции протеста оппозиции страны, которая запланирована на 12 марта.

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