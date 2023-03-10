Обзор иноСМИ: сигнал Макрона и Сунака Москве и просьба Эр-Рияда к США

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ЕС не удалось заморозить большую часть активов россиян

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ЕС «изо всех сил» пытается найти и заморозить активы российских миллиардеров, находящихся под санкциями, но общая сумма замороженного имущества за последние месяцы увеличилась лишь незначительно. Как отмечает Bloomberg, к марту 2023 года ЕС заморозил активы на сумму 20,9 миллиардов евро, а в октябре 2022-го сообщалось о заморозке активов россиян на 17,4 миллиарда евро.

Некоторые страны - в частности, Бельгия и Люксембург - заблокировали миллиарды, но Греция, к примеру, заморозила лишь 212 201 евро, а Мальта - 222 470 евро. Чиновники ЕС считают, что европейских активов у попавших под санкции россиян значительно больше. По официальной статистике, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 миллиардов евро. Но гораздо больше денег приходило в ЕС через банковские счета граждан России, а также через покупки имущества.

«Сунак и Макрон хотят показать свое единство Путину»

На саммите в Париже 10 марта Великобритания и Франция постараются «зарыть топор войны» после семи лет вражды из-за Brexit и послать президенту РФ Владимиру Путину сигнал о единстве Запада, пишет Politico. Встреча британского премьера Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона станет первым саммитом стран с 2018 года.

Как отмечает Politico, Сунак и Макрон возглавляют две великие военные державы Западной Европы и «болезненно осознают необходимость показать России, что Запад остается единым». Сотрудничество в сфере обороны станет центральным элементом пятничных дискуссий.

В Германии рассказали о яхте в деле о «Северных потоках»

Источники немецкого издания Der Spiegel рассказали, что взрывные устройства для диверсии на «Северных потоках» были перевезены на яхте, которую арендовала чартерная компания на острове Рюген. По информации издания, сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии уже допросили свидетелей на острове.

Речь идет о 15-метровой парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda, в январе на этом судне провели обыск. По предварительным данным, в диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной. Считается, что они предъявили при аренде яхты фальшивые паспорта, а затем разместили взрывчатку на газопроводах.

Илона Маск задумал построить собственный город в Техасе

Основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск решил построить в Техасе новый город, рассказала The Wall Street Journal. Маск хочет возвести город под названием Снейлбрук за пределами столицы Техаса - Остина - рядом с объектами SpaceX и The Boring Company (занимается разработкой и строительством туннелей для ускорения транспортной инфраструктуры в городах).

Снейлбрук - на английском Snailbrook, на русский можно перевести как «Улиточный ручей». Название города - это отсылка к маскоту The Boring Company, улитке Гэри (Маск поставил перед сотрудниками компании задачу построить буровые машины, которые «движутся быстрее улитки»). Город расположится на части из сотен гектаров пастбищ и сельскохозяйственных угодий, недавно купленных Маском. На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение города как «своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо», где сотрудники компаний Маска могли бы жить и работать. На территории, где должен появиться город, уже размещена группа модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал.

Эр-Рияд попросил у США помощи с ядерной программой

Саудовская Аравия попросила США помочь в разработке гражданской ядерной программы в качестве условия для установления дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, участвующие в переговорах стран.