На Украине арестовали экс-гендиректора «Антонова»

Служба безопасности Украины задержала экс-директора авиастроительного предприятия «Антонов» Сергея Бычкова. Об этом со ссылкой на издание «Цензор.НЕТ» пишет RT.
Также задержан начальник службы безопасности предприятия Нетёсов. А директору предприятия «Антонов» Харченко сообщено о подозрении заочно.
Следствие считает, что руководство госпредприятия «Антонов» препятствовало деятельности ВСУ и других военных формирований по подготовке к обороне Гостомельского аэродрома, что привело к его сдаче российским войскам, а также уничтожению самого большого самолета в мире Ан-225 «Мрия», пишет «Украина.ру».
Суд Киева заключил Бычкова и Нетёсова под стражу на 60 суток без права внесения залога, сообщает издание.
«Мрия» была уничтожена в ходе боевых действий в аэропорту Гостомель под Киевом. При этом гендиректор украинского концерна «Антонов» Евгений Гаврилов сообщил в ноябре 2022 года, что авиастроители приступили к постройке нового крупнейшего в мире грузового самолета. Он пояснил, что работы «ведутся в секретном месте» и для второго Ан-225 будут поставлены как новые детали, так и запчасти от пострадавшего самолета.