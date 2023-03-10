На Украине арестовали экс-гендиректора «Антонова»

Служба безопасности Украины задержала экс-директора авиастроительного предприятия «Антонов» Сергея Бычкова. Об этом со ссылкой на издание «Цензор.НЕТ» пишет RT.

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Также задержан начальник службы безопасности предприятия Нетёсов. А директору предприятия «Антонов» Харченко сообщено о подозрении заочно.

Следствие считает, что руководство госпредприятия «Антонов» препятствовало деятельности ВСУ и других военных формирований по подготовке к обороне Гостомельского аэродрома, что привело к его сдаче российским войскам, а также уничтожению самого большого самолета в мире Ан-225 «Мрия», пишет «Украина.ру».

Суд Киева заключил Бычкова и Нетёсова под стражу на 60 суток без права внесения залога, сообщает издание.