В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

«Тем не менее США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска и не намерены прекращать своё незаконное военное присутствие в Сирии. Китай призывает США... немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.