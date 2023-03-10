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46 минут назад

В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

RT на русском

Китай призывает США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она напомнила, что сирийский кризис стал причиной гибели по меньшей мере 350 тыс. человек за 13 лет, ещё порядка 14 млн жителей остро нуждаются в гумпомощи.

«Тем не менее США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска и не намерены прекращать своё незаконное военное присутствие в Сирии. Китай призывает США... немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.

Мао Нин также призвала американские власти отменить односторонние санкции против САР и усугубление гуманитарной катастрофы.

19 февраля на военной базе США в Сирии после ракетного обстрела произошёл пожар.

9 марта Палата представителей Соединённых Штатов не приняла резолюцию, предполагающую вывод американских войск из Сирии.

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