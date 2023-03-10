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32 минуты назад

Папа Римский заявил об «имперских интересах» стран в конфликте на Украине

Елена Прошина

Папа Римский Франциск заявил, что в ситуации на Украине замешаны имперские амбиции разных стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

В своем интервью Франциск назвал российского президента Владимира Путина «культурным человеком», добавив, что готов провести с ним встречу.

«За немногим более чем 100 лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годов, 1939-1945 годов, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, но все крупные державы вовлечены. Полем боя стала Украина, там сражаются все», - заявил он.

Он также добавил, что в этом столкновении замешаны «имперские интересы» не только РФ, но и других стран. По его словам, попытки отодвинуть нации на второй план – это действия «в имперском духе».

По его словам, сразу после начала спецоперации он лично пришел в посольство России и заявил, что готов отправиться в Москву на переговоры с руководством страны. Однако глава российского МИД Сергей Лавров ответил ему, что сейчас не время.

Президент Финляндии заявил о готовности поговорить с Путиным

Ранее понтифик заявлял, что причиной конфликта на Украине стало то, что «НАТО лает у двери России». Также он говорил о том, что поедет в Киев только в случае, если удастся посетить и Москву.

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