Президент Финляндии заявил о готовности поговорить с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, если от этого будет польза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
В интервью Ниинистё подчеркнул, что «абсолютно готов» к разговору с российским коллегой, но пока он не видит такой возможности. Он также добавил, что раньше часто разговаривал с Путиным. Их последний разговор состоялся в мае прошлого года.
При этом отвечая на вопрос, что бы он посоветовал главе Белого дома Джо Байдену в вопросе разговора с Путиным, Ниинистё заявил, что не думает, что американскому лидеру нужны совету по этому поводу.
Ранее Ниинистё отказался комментировала данные разведки США о версии подрыва на «Северных потоках». По его словам, необходимо дождаться результата расследования. Он также добавил, что не думает, что «кто-то знает настоящую правду».