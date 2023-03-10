Президент Финляндии заявил о готовности поговорить с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, если от этого будет польза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В интервью Ниинистё подчеркнул, что «абсолютно готов» к разговору с российским коллегой, но пока он не видит такой возможности. Он также добавил, что раньше часто разговаривал с Путиным. Их последний разговор состоялся в мае прошлого года.

При этом отвечая на вопрос, что бы он посоветовал главе Белого дома Джо Байдену в вопросе разговора с Путиным, Ниинистё заявил, что не думает, что американскому лидеру нужны совету по этому поводу.