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20 минут назад

Воздушную тревогу объявили в четырёх украинских областях

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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Воздушную тревогу объявили в четырех украинских областях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

На Украине в пятый раз за день объявили воздушную тревогу

Ночью 12 марта сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

В начале октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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