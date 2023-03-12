Воздушную тревогу объявили в четырех украинских областях

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Ночью 12 марта сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях.
В начале октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.