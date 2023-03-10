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24 минуты назад

ЕС придумал способ борьбы с российскими кораблями-шпионами

Lenta.ruиещё 1

Члены Евросоюза рассмотрят проект, подразумевающий введение совместных морских патрулей для защиты энергетической инфраструктуры на море и борьбы с российскими кораблями-шпионами. Об этой инициативе сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на обновленную морскую стратегию ЕС.

ЕС придумал способ борьбы с российскими кораблями-шпионами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Нужно] усилить мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз», — объяснил инициативу еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Отмечается, что новая стратегия предусматривает увеличение численности военных и береговых патрулей, а также усиление их интеграции и взаимодействия.

По мнению европейских представителей, подобная мера и ежегодные морские учения сможет предотвратить инциденты, подобные диверсиям на российских газопроводах «Северный поток».

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал стыдными попытки журналистов переложить вину за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на частное лицо с Украины.

«Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха, — я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации», — сказал министр.

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