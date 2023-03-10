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56 минут назад

СМИ: по всей Украине объявили воздушную тревогу

Алиса Селезнёва

Сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

СМИ: по всей Украине объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Изначально воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области и Запорожье, после была распространена на все украинские регионы.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в столице начались экстренные отключения энергоснабжения. По его словам, энергетики приняли такое решение 9 марта из-за ракетной атаки.

Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, к организации которого причастны украинские спецслужбы.

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