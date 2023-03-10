СМИ: по всей Украине объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Изначально воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области и Запорожье, после была распространена на все украинские регионы.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в столице начались экстренные отключения энергоснабжения. По его словам, энергетики приняли такое решение 9 марта из-за ракетной атаки.