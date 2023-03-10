Папа Римский: в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" стран

Папа Римский Франциск выразил мнение, что в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" разных стран, а не только России.
В интервью, опубликованном в пятницу в газете La Repubblica, понтифик подтвердил свою готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, которого назвал "культурным человеком".
"За немногим более чем 100 лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годов, 1939-1945 годов, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, но все крупные державы вовлечены. Полем боя стала Украина, там сражаются все", - сказал Франциск, осудив производство и торговлю оружием.
"Там замешаны имперские интересы, не только российские, но и других империй. Это в имперском духе - отодвигать на второй план нации", - отметил понтифик.