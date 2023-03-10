В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
53 минуты назад

Папа Римский считает, что в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" стран

ТАСС

Папа Римский Франциск выразил мнение, что в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" разных стран, а не только России.

Папа Римский: в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью, опубликованном в пятницу в газете La Repubblica, понтифик подтвердил свою готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, которого назвал "культурным человеком".

"За немногим более чем 100 лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годов, 1939-1945 годов, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, но все крупные державы вовлечены. Полем боя стала Украина, там сражаются все", - сказал Франциск, осудив производство и торговлю оружием.

"Там замешаны имперские интересы, не только российские, но и других империй. Это в имперском духе - отодвигать на второй план нации", - отметил понтифик.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий