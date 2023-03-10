Папа Римский: в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" стран

"За немногим более чем 100 лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годов, 1939-1945 годов, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, но все крупные державы вовлечены. Полем боя стала Украина, там сражаются все", - сказал Франциск, осудив производство и торговлю оружием.