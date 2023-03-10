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1 час назад

Премьер Финляндии Марин прибудет в Киев

Lenta.ru

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Киев 10 марта для обсуждения помощи Украине, передает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Премьер Финляндии Марин прибудет в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Будет обсуждаться продолжение военной, финансовой, дипломатической, политической поддержки Украины», — сказал источник в кабинете министров Украины.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что страны Запада поставляют Украине большое количество техники, необходимой для преодоления рвов и рек во время наступательных операций.

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