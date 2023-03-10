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13 минут назад

Япония ожидает визит Шольца 18 марта

ТАСС

Япония ожидает визит делегации правительства Германии во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольца 18 марта. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Япония ожидает визит Шольца 18 марта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, глава японского правительства Фумио Кисида в пятницу проинформировал об этом свой кабмин и представителей правящей Либерально-демократической партии Японии. В рамках визита немецкой делегации предполагается проведения переговоров в расширенном составе при участии министров обоих государств, в том числе отвечающих за финансы.

Помимо прочего, как ожидается, стороны обсудят подготовку к саммиту G7, который председательствующая в объединении Япония примет в мае в Хиросиме. Японский премьер Фумио Кисида в январе уже совершил турне по странам - членам "семерки", посетив Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США. Германию он не посещал.

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