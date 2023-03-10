Япония ожидает визит Шольца 18 марта

Япония ожидает визит делегации правительства Германии во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольца 18 марта. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, глава японского правительства Фумио Кисида в пятницу проинформировал об этом свой кабмин и представителей правящей Либерально-демократической партии Японии. В рамках визита немецкой делегации предполагается проведения переговоров в расширенном составе при участии министров обоих государств, в том числе отвечающих за финансы.