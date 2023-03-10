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21 минуту назад

Ким Чен Ын снова вывел в свет свою дочь

Елена Прошина

Лидер КНДР Ким Чен Ын снова вывел в свет свою дочь, известную как Ким Чжу Э. Девочка вместе с ним смотрела полевые учения артиллерийской части «Хвасон» Корейской народной армии (КНА). Об этом пишет РИА Новости.

Ким Чен Ын снова вывел в свет свою дочь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), лидер страны изучил боевую подготовку военных и их способность управлять вооружением. Кроме того, он проверил боевую готовность 8-й огневой штурмовой роты подразделения.

ЦТАК также опубликовало фотографии, на которых присутствует и дочь лидеры государства. Девочка была одета, как и ее отец, в длинное черное пальто. Вместе с ним она фотографировалась с военными. Это уже восьмое появление девочки в обществе.

Ранее разведка Южной Кореи раскрыла новую информацию о детях Ким Чен Ына. Сообщается, что всего у него трое детей: Ким Чжу Э и двое сыновей. Скорее всего, Ким Чжу Э обучается дома, отмечается, что девочка увлекается катанием на лыжах, плаванием и верховой ездой. Впервые в обществе она появилась в ноябре 2022 года.

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