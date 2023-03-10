Лидер КНДР Ким Чен Ын снова вывел в свет свою дочь, известную как Ким Чжу Э. Девочка вместе с ним смотрела полевые учения артиллерийской части «Хвасон» Корейской народной армии (КНА). Об этом пишет РИА Новости.

Как передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), лидер страны изучил боевую подготовку военных и их способность управлять вооружением. Кроме того, он проверил боевую готовность 8-й огневой штурмовой роты подразделения.

ЦТАК также опубликовало фотографии, на которых присутствует и дочь лидеры государства. Девочка была одета, как и ее отец, в длинное черное пальто. Вместе с ним она фотографировалась с военными. Это уже восьмое появление девочки в обществе.