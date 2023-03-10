Китай уличили в тесном военном сотрудничестве с Россией

Ключевые компании Военно-промышленного комплекса (ВПК) России и КНР продолжают взаимодействие несмотря на санкции, наложенные на Москву из-за конфликта с Киевом. Об этом свидетельствуют данные таможенных записей, с которыми ознакомился CNN.

Записи показывают, что в течение 2022 года, по крайней мере до середины ноября, базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил не менее дюжины партий, включая запчасти для вертолетов и радиооборудование «воздух-земля», поддерживаемой государством российской фирме, находящейся под санкциями США.

Три поставки от Poly Technologies были помечены как включающие продукцию для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в операциях Москвы. При этом CNN отмечает, что нет никаких доказательств того, что какой-либо из обмениваемых товаров напрямую подпитывает конфликт на Украине.

«Военные эксперты и эксперты по безопасности говорят, что детали, отправленные китайской фирмой в Россию, представляют собой базовое оборудование для самолетов российской разработки, которое может быть частью существующих контрактов и стандартных деловых отношений между компаниями», — пишет издание.