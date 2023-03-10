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25 минут назад

Китай уличили в тесном военном сотрудничестве с Россией

Lenta.ru

Ключевые компании Военно-промышленного комплекса (ВПК) России и КНР продолжают взаимодействие несмотря на санкции, наложенные на Москву из-за конфликта с Киевом. Об этом свидетельствуют данные таможенных записей, с которыми ознакомился CNN.

Записи показывают, что в течение 2022 года, по крайней мере до середины ноября, базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил не менее дюжины партий, включая запчасти для вертолетов и радиооборудование «воздух-земля», поддерживаемой государством российской фирме, находящейся под санкциями США.

Шольц предупредил Китай о последствиях поставок оружия России

Три поставки от Poly Technologies были помечены как включающие продукцию для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в операциях Москвы. При этом CNN отмечает, что нет никаких доказательств того, что какой-либо из обмениваемых товаров напрямую подпитывает конфликт на Украине.

«Военные эксперты и эксперты по безопасности говорят, что детали, отправленные китайской фирмой в Россию, представляют собой базовое оборудование для самолетов российской разработки, которое может быть частью существующих контрактов и стандартных деловых отношений между компаниями», — пишет издание.

Ранее в своем ежегодном отчете «О мировых угрозах» национальная разведка США сообщила, что Пекин продолжает сотрудничать с Москвой в экономике, дипломатии и обороне, несмотря на давление со стороны Запада. Отмечается, что вопреки недовольству ряда стран в связи с проведением спецоперации на Украине, Китай «будет сохранять свое дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам».

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