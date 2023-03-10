ЕС из-за ЧП на «Северных потоках» активизирует морские патрули

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс заявил, что в ЕС рассматривают возможность совместного патрулирования и проведения учений для защиты объектов морской критической инфраструктуры и захвата российских кораблей-шпионов. Об этом сообщает Financial Times.

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По словам Синкявичюса, новая редакция морской стратегии будет опубликована 10 марта. Она предполагает ежегодные совместные военно-морские учения ЕС и увеличение интенсивности патрулирования в море.

«После того, что произошло с «Северными потоками», [нам необходимо] усилить мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз», — заявил Синкявичюс.

Возможными целями атак называют плавучие газохранилища и регазификационные установки, позволяющие Европе заменить российский трубопроводный газ СПГ и являющиеся уязвимым элементом энергетической системы ЕС.