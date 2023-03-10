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38 минут назад

В Германии неизвестные взяли заложников в аптеке

Lenta.ruиещё 2

В аптеке города Карлсруэ на юго-западе Германии неизвестные взяли одного или несколько человек в заложники в аптеке. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В Германии неизвестные взяли заложников в аптеке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, на данный момент полиция проводит масштабную операцию. Точное число заложников не называется. Отмечается, что территория вокруг аптеки оцеплена, инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.

Ранее в тот же день сообщалось, что в немецком Гамбурге примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) произошла стрельба. В результате происшествия погибли не менее шести человек. Кроме того, восемь человек получили ранения.

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