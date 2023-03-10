В Германии неизвестные взяли заложников в аптеке

В аптеке города Карлсруэ на юго-западе Германии неизвестные взяли одного или несколько человек в заложники в аптеке. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По информации издания, на данный момент полиция проводит масштабную операцию. Точное число заложников не называется. Отмечается, что территория вокруг аптеки оцеплена, инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.