В Минздраве Японии впервые подтвердили смерть, связанную с вакцинацией от COVID-19

В Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявили о первом летальном случае, который напрямую связан с вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.
Уточняется ,что в общей сложности за последние годы в Японии скончались по крайней мере 2 тыс. пациентов, которые были привиты вакциной от коронавирусной инфекцией, однако прямой связи смерти с вакцинацией установлено не было. Также сообщается, что в настоящее время в Японии более 104 млн человек привились одним компонентом вакцины (81,3% населения), двумя компонентами - больше 103 млн (80,3%), тремя компонентами - свыше 86 млн (68,4%).
В конце января агентство Kyodo сообщало, что власти Японии переведут COVID-19 в категорию, соответствующую сезонному гриппу. Источники издания в правительстве заявляли, это будет сделано 8 мая 2023 года. Накануне ученые из Microsoft Corporation с помощью компьютерной модели доказали, что 100%-я вакцинация от COVID-19 могла бы предотвратить примерно половину смертей в США из-за коронавируса. В августе прошлого года профессор Ханнели Мейер, которая работает в сотрудничестве с Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA) говорила, что в ЮАР зафиксирован первый подтвержденный случай смерти, спровоцированный последствиями вакцинации от коронавируса средством Johnson & Johnson.