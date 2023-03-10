В Минздраве Японии впервые подтвердили смерть, связанную с вакцинацией от COVID-19

В Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявили о первом летальном случае, который напрямую связан с вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Уточняется ,что в общей сложности за последние годы в Японии скончались по крайней мере 2 тыс. пациентов, которые были привиты вакциной от коронавирусной инфекцией, однако прямой связи смерти с вакцинацией установлено не было. Также сообщается, что в настоящее время в Японии более 104 млн человек привились одним компонентом вакцины (81,3% населения), двумя компонентами - больше 103 млн (80,3%), тремя компонентами - свыше 86 млн (68,4%).