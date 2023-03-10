Си Цзиньпин единогласно переизбран на должность председателя КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий срок. Он будет руководить страной еще пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы прошли сегодня утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Голосование было тайным. Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок. Перед голосованием делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили проект реформы высшего исполнительного органа страны — Госсовета КНР. В октябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем коммунистической партии Китая на третий срок.