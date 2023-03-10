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1 час назад

Си Цзиньпина переизбрали на третий срок председателем страны

Газета.Ruиещё 7

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий срок. Он будет руководить страной еще пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин единогласно переизбран на должность председателя КНР
Фото: CFOTO/Sipa USA/ReutersCFOTO/Sipa USA/Reuters

Выборы прошли сегодня утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Голосование было тайным. Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок. Перед голосованием делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили проект реформы высшего исполнительного органа страны — Госсовета КНР. В октябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем коммунистической партии Китая на третий срок.

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