СМИ: выдвижение уголовных обвинений против Трампа почти неминуемо

Против бывшего лидера США Дональда Трампа почти наверняка выдвинут уголовные обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала его дать показания. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

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Прокуратура предоставила Трампу возможность дать показания на следующей неделе перед жюри, которое изучает обстоятельства дела.

The New York Times утверждает, что подобные предложения обычно поступают прямо перед обвинительным заключением.

Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, оказалась в центре общественного внимания в 2018 году. Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации о ее связи с политиком. В то время Трамп собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Белый дом назвал информацию ложной.