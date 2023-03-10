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1 час назад

СМИ: выдвижение уголовных обвинений против Трампа почти неминуемо

Елена Прошина

Против бывшего лидера США Дональда Трампа почти наверняка выдвинут уголовные обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала его дать показания. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

СМИ: выдвижение уголовных обвинений против Трампа почти неминуемо
Фото: ТАССТАСС

Прокуратура предоставила Трампу возможность дать показания на следующей неделе перед жюри, которое изучает обстоятельства дела.

The New York Times утверждает, что подобные предложения обычно поступают прямо перед обвинительным заключением.

Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, оказалась в центре общественного внимания в 2018 году. Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации о ее связи с политиком. В то время Трамп собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Белый дом назвал информацию ложной.

The New York Times пишет, что Трампу могут предъявить федеральные обвинения из-за того, что команда бывшего лидера США учитывала ежемесячные платежи порноактрисе как юридические расходы. Также прокуратура может переквалифицировать дело как нарушение избирательного законодательства штата Нью-Йорк.

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