Премьер Венгрии допустил пересмотр отношений с Россией

Будапешту, вероятно, придется пересмотреть отношения с Москвой в будущем из-за изменения геополитических реалий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Bloomberg.

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Он указал, что после окончания конфликта на Украине, необходимо восстановить отношения России и Европы, но такая перспектива далека от реальности. Как следствие, по его словам, Венгрии необходимо подумать о том, какие отношения выстраивать с Россией в ближайшие 10-15 лет.

Вместе с тем он заверил, что Венгрия заинтересована в сохранении связей и контактов с Россией, в том числе из-за "энергетической зависимости" Будапешта. В феврале Орбан призвал Евросоюз "воевать" с инфляцией, а не с Россией.