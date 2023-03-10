Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в «горячих точках»

Президент Александр Вучич заверил, что Сербия не поставляет оружие на Украину, однако допустил, что произведенные страной боеприпасы могут оказаться в зоне конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир TV Happy.

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Ранее глава Сербии опроверг сообщения о продаже Белградом оружия Киеву, назвав их «откровенной ложью». Он заверил, что Сербия не занималась поставками оружия или боеприпасов ни Украине, ни России. В Министерстве обороны Сербии подтвердили эту информацию.

Вучич предположил, что речь идет о партии боеприпасов, которую Сербия направила Турции, ограничение для конечного пользователя могли проигнорировать. Он указал, что куда бы Сербия не отправляла боеприпасы, всегда есть шанс позже обнаружить их в Сирии или Мали.

«Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, это называется конечный пользователь — end user, — и все чисто как слеза», — подчеркнул Вучич.