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46 минут назад

Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в «горячих точках»

Елена Прошина

Президент Александр Вучич заверил, что Сербия не поставляет оружие на Украину, однако допустил, что произведенные страной боеприпасы могут оказаться в зоне конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир TV Happy.

Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в «горячих точках»
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава Сербии опроверг сообщения о продаже Белградом оружия Киеву, назвав их «откровенной ложью». Он заверил, что Сербия не занималась поставками оружия или боеприпасов ни Украине, ни России. В Министерстве обороны Сербии подтвердили эту информацию.

Вучич предположил, что речь идет о партии боеприпасов, которую Сербия направила Турции, ограничение для конечного пользователя могли проигнорировать. Он указал, что куда бы Сербия не отправляла боеприпасы, всегда есть шанс позже обнаружить их в Сирии или Мали.

«Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, это называется конечный пользователь — end user, — и все чисто как слеза», — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что произведенные в Сербии боеприпасы могли поступить в Россию через Азербайджан и некоторые арабские страны. Если экспорт шел в США, Испанию или Турцию, боеприпасы могут оказаться на любой из сторон. Вучич отметил, что экономика Сербии должна развиваться, а местное производство заточено под оружие и боеприпасы, а не «каблуки и стельки для обуви».

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