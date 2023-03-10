Неизвестные расстреляли десятки человек в церкви в Гамбурге

В результате стрельбы в районе Альстердорф в немецком Гамбурге пострадали 24 человека, при этом семь раненых находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет местная газета Hamburger Morgenpost.

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«Ситуация на текущий момент неясна. Сообщается, что по меньшей мере шесть человек убиты, семь получили тяжелые ранения и 17 - легкие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа лиц ворвалась в церковь и открыла беспорядочную стрельбу. Правоохранители до сих пор не смогли поймать нападавших, жители города получают сообщения экстренных служб с рекомендацией оставаться дома. В связи с инцидентом в Гамбурге был введен режим антитеррористической операции.