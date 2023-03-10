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1 час назад

Неизвестные расстреляли десятки человек в церкви в Гамбурге

ТК «Звезда»иещё 3

В результате стрельбы в районе Альстердорф в немецком Гамбурге пострадали 24 человека, при этом семь раненых находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет местная газета Hamburger Morgenpost.

Неизвестные расстреляли десятки человек в церкви в Гамбурге
Фото: Hartman0049, TwitterHartman0049, Twitter

«Ситуация на текущий момент неясна. Сообщается, что по меньшей мере шесть человек убиты, семь получили тяжелые ранения и 17 - легкие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа лиц ворвалась в церковь и открыла беспорядочную стрельбу. Правоохранители до сих пор не смогли поймать нападавших, жители города получают сообщения экстренных служб с рекомендацией оставаться дома. В связи с инцидентом в Гамбурге был введен режим антитеррористической операции.

Ранее стало известно, что, в центре Тель-Авива неизвестный открыл стрельбу по прохожим. К настоящему моменту сообщается, что ему удалось ранить минимум трех человек. На кадрах, опубликованных очевидцами, отчетливо слышны частые выстрелы - возможно, преступник использовал автоматическое оружие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся терактом.

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