Европейские адвокаты: санкционные списки ЕС готовятся в спешке, с нарушениями и ошибками

Санкционные списки против России, которые составляют представители Европейского союза, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями. Об этом заявили адвокаты, представляющие интересы российских граждан.
Ранее 16 адвокатов написали совместное обращения в Еврокомиссию и Совет ЕС с призывом изменить ситуацию с санкциями.
Как пишет РИА Новости, текст письма опубликовало агентство France Presse.
«С самого начала составления списков решения были омрачены ошибками и нарушениями», — говорится в документе.
Ранее СМИ писали, что ведённые против России западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и оказали противоположный эффект, навредив больше странам Запада.