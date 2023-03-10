Европейские адвокаты: санкционные списки ЕС готовятся в спешке, с нарушениями и ошибками

Санкционные списки против России, которые составляют представители Европейского союза, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями. Об этом заявили адвокаты, представляющие интересы российских граждан.

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Ранее 16 адвокатов написали совместное обращения в Еврокомиссию и Совет ЕС с призывом изменить ситуацию с санкциями.

Как пишет РИА Новости, текст письма опубликовало агентство France Presse.

«С самого начала составления списков решения были омрачены ошибками и нарушениями», — говорится в документе.