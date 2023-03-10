Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ

Сербский лидер Александр Вучич объяснил, что страна продает оружие, так как необходимо кормить народ, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Happy.

“Мы оговаривали запрет продажи третьей стороне. Куда бы вы ни поставили боеприпасы, они попадут куда-то, где идет конфликт. Мы должны жить, мы должны кормить людей, наша экономика должна развиваться”, – говорит Вучич.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 марта сообщила, что российская сторона запросила у Белграда официальную позицию насчет информации о поставках режиму Зеленского сербских боеприпасов. Перед этим дипломат отмечала, что Москва “глубоко озабочена” данной информацией. Она подчеркнула, что Россия внимательно следит за развитием ситуации.

Вучич, комментируя ситуацию, заявил, что Сербия не занимается поставками оружия на территорию РФ или Украины. Сербский лидер отметил, что были приняты дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне. По его словам, в каждом контракте указывается, что страна, получающая оружие от Сербии, не имеет права передавать и перепродавать его третьим странам без разрешения Белграда.