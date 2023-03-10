Вучич заявил о желании Косово втянуть Сербию в конфликт с НАТО

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что власти самопровозглашенной республики Косово не желают нормализации отношений и планируют втянуть Белград в конфликт с НАТО , сообщает ТАСС .

«В предстоящий период мы окажемся под дополнительным давлением, они [Косово] каждый день задерживают и ущемляют сербов, потому что их руководство хочет конфликта», — заявил он.

Вучич также выразил уверенность в том, что Приштина собирается продолжать прикладывать усилия для того, чтобы Сербия оказалась втянута в противостояние с НАТО. Он отметил, что в Косово желают добиться унижения сербов, и пообещал, что этого не произойдет.