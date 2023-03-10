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33 минуты назад

Вучич заявил о желании Косово втянуть Сербию в конфликт с НАТО

Lenta.ruиещё 5

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что власти самопровозглашенной республики Косово не желают нормализации отношений и планируют втянуть Белград в конфликт с НАТО, сообщает ТАСС.

Вучич заявил о желании Косово втянуть Сербию в конфликт с НАТО
Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.comTomas Tkacik / Globallookpress.com

«В предстоящий период мы окажемся под дополнительным давлением, они [Косово] каждый день задерживают и ущемляют сербов, потому что их руководство хочет конфликта», — заявил он.

Вучич также выразил уверенность в том, что Приштина собирается продолжать прикладывать усилия для того, чтобы Сербия оказалась втянута в противостояние с НАТО. Он отметил, что в Косово желают добиться унижения сербов, и пообещал, что этого не произойдет.

Ранее сербский лидер заверил, что власти республики не станут подписывать капитуляцию, а также поддерживать членство Косово в ООН и признавать ее независимость.

В мире,Александр Вучич,НАТО,ООН,
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