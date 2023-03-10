Вучич заявил, что не может поклясться, что не введет в будущем санкции против России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не может поклясться, что не введет санкции против России.

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"Я не клянусь, что мы этого не сделаем [речь о введении санкций против России], и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твердость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать", - сказал Вучич в четверг в интервью телеканалу Happy.

Президент отметил, что Сербия сразу же определилась на Совете безопасности страны со своей позицией по отношению к конфликту на Украине. "Мы [Сербия] не вводим санкции против Российской Федерации, и я писал заключение по Совету безопасности Сербии, по каждому слову мы консультировались [друг с другом], но я сам их писал, своей рукой. Мы следили за каждым словом и определили политику Сербии, за что иногда платим цену", - подчеркнул Вучич.