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10 минут назад

Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

Lenta.ruиещё 6

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае, если от этого разговора будет какая-то польза. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним (Владимиром Путиным — прим. "Ленты.ру"), если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого», — указал политик.

Ранее финские власти подтвердили готовность вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции. Министр обороны страны Микко Савола заявил, что Хельсинки не будет дожидаться, пока Турция одобрит аналогичную заявку Стокгольма.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Однако Анкара сопротивляется членству Швеции в альянсе.

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