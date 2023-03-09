Дания расследует дело о причастности яхты к взрывам в Северном потоке

Датская полиция расследует дело о терактах на «Северных потоках». В рамках расследования силовики ищут яхту, которую предположительно могли использовать организаторы подрывов газопровода. Об этом пишет Reuters.

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По данным агентства, полиция ведет поиски на небольшом острове Кристиансё, расположенном в Балтийском море.

Уточняется, что остров находится неподалеку от места взрыва на российском экспортном газопроводе.

Сорен Андерсен, администратор Кристиансё, рассказал, что в январе полицейские искали информацию о лодках и яхтах, которые подходили к причалам острова.

Чиновник пояснил, что силовики опрашивали местных жителей, фотографировали гавань и даже собрали информацию из автомата по продаже билетов в порту.

Напомним, что Кристиансё является частью небольшого архипелага, расположенного примерно в 18 км к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.