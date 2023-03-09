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39 минут назад

ПМР обратится в ООН по вопросу подготовки Украиной теракта в Тирасполе

Илья Родин

ПМР обратится в Совбез ООН с просьбой разобраться в подготовке спецслужбами Украины теракта в Тирасполе, рассказал глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Об этом пишет RT.

ПМР обратится в ООН по вопросу подготовки Украиной теракта в Тирасполе
Фото: РамблерРамблер

Президент ПМР пояснил, что с целью защиты Приднестровья дал указание главе внешнеполитического ведомства подготовить обращение ко всем членам СБ ООН.

Красносельский отметил, что в организации есть ряд структур, к которым можно будет обратиться с просьбой разобраться в инциденте.

В Приднестровье заявили о предотвращении покушения на лидера ПМР Красносельского

Кроме того, членов СБ ООН призовут обеспечить безопасность Приднестровья, резюмировал политик.

Ранее телеканал «Первый приднестровский» показал сюжет о раскрытой в Тирасполе попытке покушения на официальных лиц республики, сообщает ТАСС.

Журналисты, со ссылкой на пресс-службу министерства безопасности ПМР, заявили, если бы теракт не удалось предотвратить, то радиус поражения в результате взрыва в столице республики составил бы порядка 400 метров.

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