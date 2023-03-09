ПМР обратится в ООН по вопросу подготовки Украиной теракта в Тирасполе

ПМР обратится в Совбез ООН с просьбой разобраться в подготовке спецслужбами Украины теракта в Тирасполе, рассказал глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Об этом пишет RT.

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Президент ПМР пояснил, что с целью защиты Приднестровья дал указание главе внешнеполитического ведомства подготовить обращение ко всем членам СБ ООН.

Красносельский отметил, что в организации есть ряд структур, к которым можно будет обратиться с просьбой разобраться в инциденте.

Кроме того, членов СБ ООН призовут обеспечить безопасность Приднестровья, резюмировал политик.

Ранее телеканал «Первый приднестровский» показал сюжет о раскрытой в Тирасполе попытке покушения на официальных лиц республики, сообщает ТАСС.