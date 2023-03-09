Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям — они потребовали от них ухода в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

По информации издания, демонстранты продолжают прибывать к месту митинга в Тбилиси.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.