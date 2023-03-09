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42 минуты назад

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям

Lenta.ru

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям — они потребовали от них ухода в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, демонстранты продолжают прибывать к месту митинга в Тбилиси.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

Протестующие в Тбилиси не приняли уступку власти <br/>

После этого на улицы Тбилиси вышли сотни несогласных с решением парламента, они скандировали в том числе «Нет российскому закону». Жители посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны. Позже власти его отозвали.

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