Шольц заявил, что Путин не готов вести переговоры по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин не готов вести переговоры по Украине. Об этом он сообщил группе немецких газет NBR.
"К сожалению, в данный момент я не вижу готовности", — сказал он.
Ранее Шольц высказал предположение, как долго может продлиться конфликт на Украине. На встрече в Котбусе (земля Бранденбург), канцлер спрогнозировал длительное продолжение конфликта на Украине.
Он добавил, что состояние кризиса в стране будет сохраняться. Он также отметил, что теперь считает, что производство оружия и боеприпасов следует сделать постоянным. Шольц также заявил, что за год много раз проводил телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и намерен это делать и дальше. Он добавил, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил в 2022 году порядка €14 млрд. Он указал, что Берлин поставляет Киеву вооружения и необходимую финансовую помощь.