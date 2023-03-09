Шольц заявил, что Путин не готов вести переговоры по Украине

Он добавил, что состояние кризиса в стране будет сохраняться. Он также отметил, что теперь считает, что производство оружия и боеприпасов следует сделать постоянным. Шольц также заявил, что за год много раз проводил телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и намерен это делать и дальше. Он добавил, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил в 2022 году порядка €14 млрд. Он указал, что Берлин поставляет Киеву вооружения и необходимую финансовую помощь.