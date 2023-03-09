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19 минут назад

Шольц заявил, что Путин не готов вести переговоры по Украине

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин не готов вести переговоры по Украине. Об этом он сообщил группе немецких газет NBR.

Шольц заявил, что Путин не готов вести переговоры по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"К сожалению, в данный момент я не вижу готовности", — сказал он.

Ранее Шольц высказал предположение, как долго может продлиться конфликт на Украине. На встрече в Котбусе (земля Бранденбург), канцлер спрогнозировал длительное продолжение конфликта на Украине.

Шольц заявил, что за год часто созванивался с Путиным

Он добавил, что состояние кризиса в стране будет сохраняться. Он также отметил, что теперь считает, что производство оружия и боеприпасов следует сделать постоянным. Шольц также заявил, что за год много раз проводил телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и намерен это делать и дальше. Он добавил, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил в 2022 году порядка €14 млрд. Он указал, что Берлин поставляет Киеву вооружения и необходимую финансовую помощь.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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