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40 минут назад

Республиканцы раскритиковали Байдена за формирование бюджета США

Lenta.ruиещё 5

Республиканцы США раскритиковали план формирования бюджета, предложенный американским президентом Джо Байденом и назвали его безрассудным. Заявление опубликовано на сайте спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Республиканцы раскритиковали Байдена за формирование бюджета США
Фото: ТАССТАСС

Глава государства предложил повысить налоги для корпораций и наиболее богатых американцев. В его бюджетном предложении озвучена сумма расходов почти в 6,9 триллиона долларов, что на восемь процентов выше, чем в текущем финансовом году.

«Бюджет президента Джо Байдена — это безрассудное предложение, в два раза усиливающее политику расходов, поддерживаемую крайне левыми. Она уже привела к рекордной инфляции и нынешнему долговому кризису», — подчеркнул Маккарти, призвав сократить государственные траты.

Как сообщает Reuters, республиканцы намерены выступить за сокращение бюджета на 150 миллиардов долларов, в том числе за счет сокращения объемов иностранной помощи и средств для Министерства образования. При этом в вопросе расходов на оборону достигнуто взаимопонимание с главой государства.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заложил расходы на поддержку Украины в проект бюджета на 2024 год. Также в новом проекте бюджета выделены средства на опережение Китая в глобальной конкуренции.

В мире,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,
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