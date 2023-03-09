В Киеве испугались желанию украинцев начать переговоры

Все больше украинцев выступают за начало ведения мирных переговоров с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отметил, что это является «опасной тенденцией».

Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией и это очень опасная тенденция, — сказал он.

16 февраля Данилов заявил, что по итогам военных действий Киев развалит Россию как государство. В эфире национального телемарафона «Единые новости» он выразил уверенность в том, что летом в горячих точках на Украине будет «другая картинка», поскольку Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими.