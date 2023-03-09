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21 минуту назад

Вандалы надругались над памятником Ленину в Молдавии

ТАСС

Памятник Владимиру Ленину перед домом культуры города Новые Анены в Молдавии подвергся вандализму прошедшей ночью. Неизвестные собрали мусор, опавшие ветки и подожгли их на постаменте у основания статуи, сообщил в четверг мэр города Александр Мацарин

Вандалы надругались над памятником Ленину в Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник опубликовал фотографии горящего пламени.

"Куда мы движемся и что нас ждет? Помимо чьей-то роли в истории, я считаю, что повреждение общественной собственности серьезным преступлением. Надеюсь, что полиция найдет "героев", - написал мэр в "Фейсбуке" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Осквернение мемориалов советского периода происходит в Молдавии регулярно. С памятниками здесь призывают бороться политики и общественные деятели, выступающие за вхождение республики в состав Румынии. Полиции еще не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

В мире,МИД России,
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