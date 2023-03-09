Вандалы надругались над памятником Ленину в Молдавии

Памятник Владимиру Ленину перед домом культуры города Новые Анены в Молдавии подвергся вандализму прошедшей ночью. Неизвестные собрали мусор, опавшие ветки и подожгли их на постаменте у основания статуи, сообщил в четверг мэр города Александр Мацарин
Чиновник опубликовал фотографии горящего пламени.
"Куда мы движемся и что нас ждет? Помимо чьей-то роли в истории, я считаю, что повреждение общественной собственности серьезным преступлением. Надеюсь, что полиция найдет "героев", - написал мэр в "Фейсбуке" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Осквернение мемориалов советского периода происходит в Молдавии регулярно. С памятниками здесь призывают бороться политики и общественные деятели, выступающие за вхождение республики в состав Румынии. Полиции еще не удавалось задержать вандалов. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.
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