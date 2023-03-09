Вандалы надругались над памятником Ленину в Молдавии

"Куда мы движемся и что нас ждет? Помимо чьей-то роли в истории, я считаю, что повреждение общественной собственности серьезным преступлением. Надеюсь, что полиция найдет "героев", - написал мэр в "Фейсбуке" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).