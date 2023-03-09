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46 минут назад

Болгарский депутат сорвал с фасада мэрии флаг Украины и выбросил его

Елена Прошина

Кандидат в депутаты от партии «Возрождение» Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии в Софии флаг Украины и выбросил его на мостовую. Об этом сообщает газета «Факти».

Болгарский депутат сорвал с фасада мэрии флаг Украины и выбросил его
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До инцидента флаг Украины висел на балконе третьего этажа мэрии вместе с флагами Болгарии и города Софии. На видео Штефанов вышел туда и вырвал государственный символ из флагштока.

«Фашистскому флагу здесь не место! Смерть фашизму, мы не будем легитимизировать фашистов и Холокост!» — сказал он и скинул флаг на мостовую.

Позже флаг Украины с улицы забрали, но неизвестно повесили ли его обратно.

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