Болгарский депутат сорвал с фасада мэрии флаг Украины и выбросил его

Кандидат в депутаты от партии «Возрождение» Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии в Софии флаг Украины и выбросил его на мостовую. Об этом сообщает газета «Факти».

До инцидента флаг Украины висел на балконе третьего этажа мэрии вместе с флагами Болгарии и города Софии. На видео Штефанов вышел туда и вырвал государственный символ из флагштока.

«Фашистскому флагу здесь не место! Смерть фашизму, мы не будем легитимизировать фашистов и Холокост!» — сказал он и скинул флаг на мостовую.