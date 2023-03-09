Полиция Грузии освободила большинство участников протестов

Полиция Грузии освободила участников массовых митингов в Тбилиси, задержанных за административные правонарушения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В пресс-службе пояснили, что часть активных участников протестов предстала перед судом.

Остальные задержанные участники манифестаций были освобождены в рамках законов страны, уточнили в ведомстве.

По данным агентства, в настоящее время митинги в Тбилиси продолжаются. Демонстранты настаивают на том, чтобы были отпущены все задержанные, в независимости от степени тяжести их правонарушений.

Напомним, что возмущение граждан Грузии вызвал принятый парламентом страны закон об иноагентах.