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8 минут назад

Полиция Грузии освободила большинство участников протестов

Илья Родин

Полиция Грузии освободила участников массовых митингов в Тбилиси, задержанных за административные правонарушения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Полиция Грузии освободила большинство участников протестов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе пояснили, что часть активных участников протестов предстала перед судом.

Остальные задержанные участники манифестаций были освобождены в рамках законов страны, уточнили в ведомстве.

Протестующие в Тбилиси не приняли уступку власти

По данным агентства, в настоящее время митинги в Тбилиси продолжаются. Демонстранты настаивают на том, чтобы были отпущены все задержанные, в независимости от степени тяжести их правонарушений.

Напомним, что возмущение граждан Грузии вызвал принятый парламентом страны закон об иноагентах.

Крупные манифестации не обошлись без стычек с полицией. Силовики задержали за первые дня протестов 133 человека.

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