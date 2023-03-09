Польша на дорогах из Белоруссии начала расставлять противотанковые ежи

Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
По его словам, расставление ежей является частью польской стратегии защиты и сдерживания, сообщает РИА «Новости».
Также к посту он прикрепил фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления.
Ранее сообщалось, что со стороны Польши на границе с РФ построили заграждение из колючей проволоки. Это объяснялось тем, что Калининградская область открыла аэропорт для самолетов из Северной Африки и в Польше опасаются наплыва беженцев.