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51 минуту назад

Польша на дорогах из Белоруссии начала расставлять противотанковые ежи

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Польша на дорогах из Белоруссии начала расставлять противотанковые ежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, расставление ежей является частью польской стратегии защиты и сдерживания, сообщает РИА «Новости».

Также к посту он прикрепил фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления.

Ранее сообщалось, что со стороны Польши на границе с РФ построили заграждение из колючей проволоки. Это объяснялось тем, что Калининградская область открыла аэропорт для самолетов из Северной Африки и в Польше опасаются наплыва беженцев.

В мире,Мариуш Блащак,
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