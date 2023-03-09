Названы последствия массовых протестов в Грузии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что общественные протесты в Грузии могут привести к дальнейшему противостоянию на политической арене страны, из которой выйдет победителем тот, кто сможет найти лучшую программу экономического развития. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению Оленченко, это будет соревнование между двумя политическими силами. Первая сторона, по словам эксперта, сейчас находится у власти и будет отстаивать суверенитет Грузии. В качестве её выступит оппозиция, которая, согласно словам Оленченко, имеет прозападный характер и будет добиваться развития Грузии по пути интеграции в Евросоюз.

Оленченко также считает, что конфликт этих сторон выльется в «идейное противостояние». Кроме того, эксперт оценил шансы на повторение в Грузии событий, похожих на события 2014 года на Украине. По его словам, идея Майдана «привлекательна для тех, кто привык вмешиваться во внутренние дела других стран». Однако политолог отмечает, что сегодняшнее политическое руководство Грузии намерено отстаивать свои взгляды.

Помимо этого Оленченко добавил, что сегодняшние протесты оппозиции в Грузии являются управляемыми.

«Политические требования оппозиции носят скорее конъюнктурный характер, все-таки главное в них – экономическое положение в стране. И вот здесь оппозиция ничего толкового предложить не может, кроме обещаний занять деньги или получить их из-за рубежа. В этом плане те, кто находится у власти, смотрятся более выгодно. Не столько важны политические лозунги и обещания, сколько реальные проекты экономического улучшения в стране. Кто такие предложит, тот и получит большинство», – заявил он.