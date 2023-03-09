В США предрекли Украине потерю выхода к Черному морю

Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять выход к Чёрному морю. Об этом он рассказал YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle.

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По словам Риттера, если российская сторона установит контроль над Одессой, то вся территория до Приднестровья может также отойти под контроль Москвы. После этого Россия сможет создать сухопутный мост и отрезать Украину от выхода к Чёрному морю.

Риттер также заявил, что такая стратегия соответствует плану России и поможет защитить страну от дальнобойных артиллерийских систем, которые были переданы Украине в виде военной помощи.