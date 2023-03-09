В США предрекли Украине потерю выхода к Черному морю

Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять выход к Чёрному морю. Об этом он рассказал YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle.
По словам Риттера, если российская сторона установит контроль над Одессой, то вся территория до Приднестровья может также отойти под контроль Москвы. После этого Россия сможет создать сухопутный мост и отрезать Украину от выхода к Чёрному морю.
Риттер также заявил, что такая стратегия соответствует плану России и поможет защитить страну от дальнобойных артиллерийских систем, которые были переданы Украине в виде военной помощи.
Ранее Риттер заявил, что США «глубоко плевать» на Украину.