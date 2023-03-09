В Италии произошло землетрясение

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на EMSC.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 18.05 мск.
Эпицентр землетрясения находился в 20 км к северо-западу от города Перуджа с населением 120 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 2 км.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Напомним, что в макрорегионе нередки достаточно сильные подземные толчки. Так, в ноябре 2022 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.