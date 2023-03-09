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25 минут назад

В Италии произошло землетрясение

Илья Родин

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на EMSC.

В Италии произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 18.05 мск.

Эпицентр землетрясения находился в 20 км к северо-западу от города Перуджа с населением 120 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 2 км.

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По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Напомним, что в макрорегионе нередки достаточно сильные подземные толчки. Так, в ноябре 2022 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

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