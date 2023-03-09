В Италии произошло землетрясение

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на EMSC.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 18.05 мск.

Эпицентр землетрясения находился в 20 км к северо-западу от города Перуджа с населением 120 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 2 км.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.